Etats-Unis – L’Afro-Américain Eric Adams élu à la mairie de New York

États-Unis : L’Afro-Américain Eric Adams élu à la mairie de New York

Le démocrate Eric Adams a battu, comme attendu, son rival républicain Curtis Sliwa et devient le deuxième maire noir de l’histoire de New York.

Eric Adams, un Afro-Américain, ancien policier et syndicaliste antiraciste, a été élu maire de New York, ont annoncé mardi soir les chaînes américaines CBS et NBC, se basant sur des résultats préliminaires.