Etats-Unis: L’âge de Biden, un tabou en voie de tomber dans son camp

États-Unis : L’âge de Biden, un tabou en voie de tomber dans son camp

Les démocrates et la majorité de la presse américaine ont longtemps répugné à aborder le sujet, mais le tabou sur l’âge de Joe Biden, 79 ans, est en voie de tomber jusque dans son camp.

Joe Biden fêtera ses 80 ans le 20 novembre. Il en aurait 82 au début d’un éventuel second mandat et 86 à la fin. Son âge «est devenu un sujet gênant pour lui et pour le parti», mais aussi pour ses équipes, écrivait le New York Times samedi, décrivant une Maison-Blanche devenue extrêmement protectrice, voire anxieuse.