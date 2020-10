Coronavirus : L’âge et le poids de Trump, des facteurs de risque

Le président américain a été testé positif au Covid-19. Il aurait été infecté par l'une de ses plus proches collaboratrices.

- L’âge, risque majeur

C’est clair depuis le début de la pandémie: plus on vieillit, plus le risque d’avoir une forme sévère du Covid-19 augmente (avec par ordre de gravité l’hospitalisation, l’admission en réanimation voire la mort). «Deux groupes ont un risque plus élevé de faire des formes graves: les personnes de plus de 60 ans et celles qui ont d’autres problèmes de santé», souligne l’OMS (Organisation mondiale de la santé) sur son site internet. «Sur dix morts liées au Covid-19 recensées aux Etats-Unis, huit concernaient des adultes de plus de 65 ans», selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) américains.