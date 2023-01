France: L’âge de la retraite sera repoussé à 64 ans, ce qui fâche les syndicats

Une «grave régression sociale» pour Mélenchon

«On a maintenu une situation d’injustice pour tous ceux qui n’ont pas de carrières complètes, et on devra travailler plus longtemps. Or la majorité des Français dit «ça suffit comme ça», «le bon régime c’est 60 ans», a estimé le chef des Insoumis. «60 ans, c’est quelque chose qui est à notre portée, et il n’y a pas besoin de travailler plus, car nous avons divisé le temps de travail par deux en 50 ans et multiplié par 50 la richesse produite. Donc ça va, nous avons la capacité de financer le fait que les gens puissent ne pas se tuer au travail», a-t-il conclu.