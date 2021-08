Enchères : L’Agence France-Presse met en vente 200 de ses photos les plus iconiques

Ces images d’archives, dont on pourra acheter le 3 octobre à Paris des tirages uniques, sont autant d’instantanés de moments historiques du XXe siècle.

1963. Martin Luther King lors de la Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté où le militant pour les droits civiques allait prononcer le fameux «I had a dream». entré depuis dans l’histoire.

Baptisée «Les années argentiques», la vente doit se tenir sous la direction de la maison Digard. Une sélection des tirages est exposée dans trois endroits à Paris: le club We are où aura lieu la vente, et deux galeries, Fisheye et 75Faubourg. Les enchères ont également lieu en ligne.