Patinage artistique: L’Agence mondiale antidopage demande la suspension de Valieva

Patinage artistique : L’Agence mondiale antidopage s’attaque à Kamila Valieva

Scandale aux JO

Dès le début de l’affaire, sa défense a évoqué une possible «contamination via les couverts» partagés par l’adolescente russe et son grand-père, qui la conduisait à l’entraînement chaque jour et est traité à la trimétazidine, après la pose d’un cœur artificiel.