Vol Ryanair détourné : L’agence onusienne de l’aviation civile lance une enquête

L’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a annoncé jeudi lancer une enquête sur l’interception d’un vol commercial de Ryanair dimanche par le Bélarus, à l’issue d’une réunion d’urgence.

L’OACI a décidé «d’entreprendre une enquête factuelle» et souligné «l’importance d’établir les faits sur ce qu’il s’est passé et de comprendre s’il y a eu violation du droit international de l’aviation par un État membre de l’OACI, y compris de la Convention (de Chicago, NDLR) sur l’aviation civile internationale et de ses annexes». L’instance a également appelé «tous les États membres de l’OACI et les autres parties prenantes concernées à collaborer à cette enquête», qui sera menée par le secrétariat de l’OACI.