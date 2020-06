Actualisé il y a 1h

Genève

L’agent qui avait tiré en direction des braqueurs acquitté

Le Tribunal correctionnel a considéré que l’employé de sécurité était en état de légitime défense. Les malfrats, eux, ont écopé de lourdes peines.

de Jérôme Faas

Les braqueurs avaient dérobé pour 658’000 francs de bijoux dans ce commerce du huppé quai des Bergues. Google

Scènes de liesse à la sortie du Palais de justice ce mardi: des proches et des collègues entourent un agent de sécurité, très ému, que le Tribunal correctionnel vient d’acquitter. En mai 2017, il avait tiré treize fois (sans les blesser) en direction de deux braqueurs qui venaient de dérober, sous la menace d’une arme à feu, un butin d’une valeur de 658’000 francs dans une bijouterie du quai des Bergues. L’un des malfrats avait fait usage de son arme à quatre reprises, là aussi sans dommages. La semaine passée, le Ministère public avait requis 4 ans de prison pour tentative de meurtre à l’encontre de cet agent de sécurité. Les juges ont fait une tout autre lecture des événements.

«Le tribunal a acquis la conviction que L. (ndlr: l’un des braqueurs) a tiré en premier», a tout d’abord indiqué la présidente Alessandra Armati. Tous les témoignages et les éléments du dossier accréditent cette thèse, a-t-elle expliqué. Seul face à un homme armé qui avait ouvert le feu, l’agent de sécurité a donc «riposté dans l’unique intention de se défendre». L’usage de son arme de service était «proportionné pour défendre sa vie» et celle d’une employée de la bijouterie à proximité. Par ailleurs, vu la grande expérience de l’homme, au bénéfice de vingt ans dans la gendarmerie française et qui n’avait jamais tiré en service auparavant, le tribunal s’est déclaré «convaincu qu’il n’avait pas visé» les deux malfrats et qu’il n’avait «jamais eu d’intention homicide». Alessandra Armati a en outre précisé que l’usage d’une arme à feu pouvait être proportionné si son propriétaire savait s’en servir, et disproportionné dans le cas contraire.

10 ans et 5 ans et demi de prison

C’est notamment pour cette raison que L., le braqueur qui a ouvert le feu, a été condamné à 10 ans d’incarcération pour brigandage aggravé, tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, vol d’usage et dommage à la propriété. Alors qu’il tirait pour la première fois de sa vie, un samedi matin, à l’heure où les commerces étaient ouverts et en présence d’une dizaine de badauds déambulant dans la rue, L. a «à tout le moins accepté de toucher et de tuer» l’agent de sécurité et «a concrètement mis en danger la vie des passants.» Son comparse, lui, n’a écopé que de 5 ans et demi pour brigandage aggravé et vol d’usage. Il a en revanche échappé à une condamnation pour tentative de meurtre. «Aucun élément ne permet d’établir que C. savait et était d’accord que L. utilise l’arme de la manière dont il l’a fait.» Les deux Lyonnais seront expulsés de Suisse durant 10 ans à leur sortie de prison.

«On aurait dû le féliciter»