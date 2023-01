Genève : L’agrandissement du MAH passe une première épreuve

42 oui contre 28 non et une abstention: le Conseil municipal a choisi, mardi, d’analyser en commission le projet de rénovation et d’agrandissement du musée d’Art et d’Histoire de Genève, rapporte la «Tribune de Genève». Ce dernier, avec des travaux prévus à l’horizon 2028, avait été présenté en décembre dernier par le conseiller administratif Sami Kanaan et deux autres membres de l’exécutif.