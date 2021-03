Celui qui avait agressé son ex-épouse en mars 2019 vient tout juste d’être condamné par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il écope de six ans de réclusion. Les deux années qu’il a déjà effectuées en détention préventive seront déduites, explique Arcinfo .

Le juge a toutefois réfuté le caractère prémédité de l’agression: «Aucun signe précurseur ou de préparatifs annonçait ce passage à l’acte et l’achat d’une batte de baseball quelques jours auparavant ne suffit pas à établir la tentative d’assassinat», rapporte le quotidien. Le magistrat a également estimé que «le passage à l’acte était motivé par un conflit intérieur qui l’a débordé, et non pas un plan qui aurait été mûrement échafaudé.» Quant à l’avocate de la victime, elle a annoncé qu’elle ferait appel de la décision. Pour elle, il s’agit bel et bien d’une tentative d’assassinat puisque l’agresseur s’est introduit chez son ex et a patienté trois heures, le temps de son retour, avant de passer à l’acte.