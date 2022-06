Bâle-Campagne : L’agresseur à la sortie du tribunal risque l’expulsion

Le jeune homme qui a frappé son ancien beau-père pourrait perdre son permis de séjour. La victime de l’agression aura une influence.

Il a fait mine de lui serrer la main avant de lui envoyer une droite dans le visage: mardi, un jeune homme de 18 ans a mal digéré la condamnation de sa mère pour fausses accusations contre son ex-mari et a choisi la violence pour exprimer sa non-acceptation du jugement du tribunal. Après le coup, il est parti en vitesse, en voiture, avec sa mère et son nouveau compagnon.

Le soir même, il s’est rendu de lui-même à la police pour s’expliquer et, peut-être, mettre des chances de son côté en faisant preuve de bonne volonté. Car il apparaît que, quand il était ado, il était suivi par les autorités de protection de l’enfance et avait un curateur. Il s’était déjà démarqué par des actes violents par le passé. Le hic, c’est que son autorisation de séjour est soumise à une «convention d’intégration». Il y est expliqué que des infractions pénales sont des critères qui peuvent faire tomber son droit à rester en Suisse.

Le beau-père a son mot à dire

Le porte-parole du Département de la sécurité de Bâle-Campagne explique que les autorités observent tous les éléments lors du renouvellement de permis. Dans le cas présent, une inscription au casier judiciaire pourrait largement jouer en sa défaveur. De plus, le jeune homme est né et a grandi au Maroc, avant son arrivée en Suisse. Il a encore des liens familiaux avec son pays d’origine et un renvoi n’est pas exclu.