Neuchâtel : L’agresseur à l’acide risque plus de 7 ans de prison

Elle avait 24 ans au moment des faits et son visage gardera à vie les stigmates de l’attaque dont elle a été victime, un matin de février 2021, dans le garage souterrain de son immeuble. C’est là que son ancien petit-ami s’était planqué pour l’attendre avant de lui jeter de l’acide à la figure. Mardi, l’agresseur a été jugé par le Tribunal de Neuchâtel pour des «faits d’une cruauté et d’une violence peu communes», a souligné la procureure, cité par «Arcinfo». Le président du Tribunal s’est pour sa part montré étonné des motifs évoqués par le jeune homme: cet Afghan, aujourd’hui âgé de 21 ans, a expliqué que son ex était enceinte et qu’il ne voulait pas qu’elle interrompe sa grossesse. Il aurait ainsi imaginé qu’après l’agression, elle allait être hospitalisée suffisamment longtemps pour qu’il soit ensuite trop tard pour avorter.