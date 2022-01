Jeune homme poignardé à Jona (SG) – «L’agresseur a pété les plombs à cause d’une place de parc»

État de santé inconnu

Noemi Bühlmann, une habitante du quartier, raconte: «J’ai assisté à la scène depuis ma fenêtre. Notre voisin (ndlr: la victime) et un autre homme se sont disputés bruyamment. Le plus âgé des deux a fini par péter les plombs, attaquant le plus jeune au couteau.» Selon elle, les deux femmes qui accompagnaient les hommes se sont mises à crier. «Nous sommes encore sous le choc. Mon voisin est un homme sympa et toujours serviable.»