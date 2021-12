Football – L’agresseur de Pajtim Kasami va être poursuivi

Après les nombreuses insultes racistes, les débordements en tribunes pendant le Zurich - GC du 23 octobre et la formation de contre-parcages un peu partout le week-end dernier, la saison de Super League a été ternie par un nouvel incident, mercredi soir lors de Young Boys - Bâle. À la 37e minute, les joueurs rhénans célébraient leur égalisation près d’un potea u de corner lorsque Pajtim Kasami a reçu un briquet au visage. Le milieu offensif de 29 ans est resté à terre quelques secondes, avant de se relever.

YB dénonce un acte isolé

Au lendemain du match, ni Young Boys ni la Swiss Football League n’ont souhaité s’étendre sur le sujet. Par l’intermédiaire de son responsable communication, Albert Staudenmann, le club bernois présente ses excuses à Pajtim Kasami ainsi qu’au FC Bâle. D’autre part, YB condamne «fermement» cet incident provoqué par «un spectateur isolé» et fera «tout pour que la personne fautive réponde de ses actes». Cela laisse penser qu’il sera sanctionné. Encore faut-il que l’individu en question soit identifié, ce qui n’était pas encore le cas jeudi à la mi-journée. En dehors de ces informations primaires, YB ne souhaite pas s’exprimer davantage.

La SFL, de son côté, s’est bien gardée de réagir publiquement. Ses représentants ne se montrent pas plus bavards en coulisses. Dominique Huber, le «Monsieur sécurité» de l’instance, ne donne aucune interview et Claudius Schäfer, le directeur général de l’instance, n’a pas répondu à nos sollicitations. Seul Philippe Guggisberg, responsable de la communication, est - légèrement - sorti du bois.

Ce dernier déplore le jet de briquet et appelle à réprimer l’agresseur . Il précise que la Ligue devrait ouvrir d’ici peu une enquête pour déterminer les éventuelles responsabilités d’YB. «Le juge est en train de prendre note du rapport de l’arbitre et du personnel de sécurité du stade. À la fin, ce sera à lui de décider quoi faire», expose-t-il. Le quadruple champion de Suisse en titre s’expose donc à des sanctions en qualité d’organisateur de la rencontre. L’éventail, allant d’un simple rappel à l’ordre au retrait de la licence, est large et, pour l’instant, difficile de spéculer sur ce que risquerait le club, faute de jurisprudence récente.