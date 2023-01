Football : L’agresseur de Ramsdale a été inculpé

Un spectateur du match Tottenham – Arsenal disputé dimanche, a été inculpé pour l’agression du gardien de but d’Arsenal Aaron Ramsdale , après le coup de sifflet final de cette rencontre de la 20e journée de Premier League remportée 2-0 par les Gunners, a annoncé la police londonienne mardi.

Joseph Watts est accusé d’agression physique, de jet de projectile sur l’aire de jeu et de tentative d’intrusion dans une zone adjacente au terrain (en l’occurrence celle située entre la ligne de but et les tribunes) du stade de Tottenham.