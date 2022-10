Etats-Unis: L’agresseur du mari de Nancy Pelosi inculpé de tentative d’enlèvement

États-Unis : L’agresseur du mari de Nancy Pelosi inculpé de tentative d’enlèvement

Muni d’une corde, de gants et de ruban adhésif, le suspect a voulu kidnapper la cheffe des Démocrates du Congrès des États-Unis.

L’homme suspecté d’avoir violemment agressé le mari de la cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi a été inculpé de tentative d’enlèvement et d’agression, a annoncé le ministère américain de la Justice lundi. L’homme avait déclaré avoir eu l’intention de «briser les rotules» de la responsable si elle ne cessait pas de «mentir», selon un document judiciaire.

Il s’était introduit vendredi matin dans le domicile du couple, à San Francisco, équipé notamment de corde, de paires de gants et de ruban adhésif, a précisé le ministère dans un communiqué. Autant d’éléments qui prouvent, selon le ministère, qu’il avait l’intention de kidnapper la responsable, un chef d’inculpation qui pourrait lui valoir jusqu’à 20 ans de prison. Avoir agressé son mari lui fait encourir une autre peine de prison pouvant aller jusqu’à 30 ans, a déclaré le ministère de la Justice.

Jusqu’à 30 ans pour l’agression

Précisant avoir eu l’intention de la prendre en otage et de lui parler, l’homme avait expliqué que si elle lui disait «la vérité», il la libérerait, mais que «si elle ‘‘mentait’’, il lui ‘‘briserait les rotules’’», selon cette même source. Paul Pelosi a «subi la punition à sa place», avait affirmé le suspect.

Nancy Pelosi «traumatisée»

Inti Gonzalez, dont la mère a été la compagne du suspect pendant des années, a affirmé qu’il avait des problèmes de santé mentale, et s’était récemment tourné vers le complotisme d’extrême droite. Nancy Pelosi s’était dite «traumatisée» samedi par l’agression, précisant que l’état de santé de Paul Pelosi, opéré pour une fracture du crâne et des blessures au bras et aux mains vendredi, continuait de s’améliorer.