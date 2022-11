Nancy Pelosi : L’agresseur présumé de Paul Pelosi plaide non coupable

Placé en détention provisoire, le suspect dans l’agression subit par le mari de la cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi, a plaidé non coupable.

Paul et Nancy Pelosi.

L’homme soupçonné d’avoir sauvagement agressé le mari de la cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi, avec l’espoir de s’en prendre à elle, a plaidé non coupable devant une juge de San Francisco, selon plusieurs médias américains.

Après une brève comparution en tenue orange de détenu, David DePape a été placé en détention provisoire par la magistrate, selon le quotidien californien San Francisco Chronicle. Cet homme de 42 ans a également été interdit de tout contact avec Nancy Pelosi ou son mari, et de s’approcher à moins de 135 mètres de leur maison de San Francisco, où l’agression a eu lieu vendredi.

Lors de son attaque, le suspect projetait de «briser les rotules» de la parlementaire si elle n’avouait pas les «mensonges» du camp démocrate, selon un document judiciaire fédéral. Il s’était introduit vendredi matin dans le domicile du couple, à San Francisco, équipé notamment de corde, de paires de gants et de ruban adhésif, selon le ministère de la Justice. Nancy Pelosi se trouvait à Washington ce jour-là. Avant d’être agressé au marteau, son mari Paul Pelosi, 82 ans, a eu le temps d’appeler le numéro d’urgence 911.

Suspecté de tentative de kidnapping

Lundi soir, la procureure de San Francisco a annoncé une volée de nouveaux chefs d’inculpation, notamment tentative de meurtre et cambriolage, cette fois au niveau local et non fédéral. Selon elle, il s’agissait d’une attaque «au mobile politique». David DePape, qui vivait dans un garage dans une petite ville près de San Francisco, avait partagé sur les réseaux sociaux ces derniers mois des publications affirmant que les élections avaient été volées ou que les vaccins anti-Covid ne fonctionnaient pas. Selon la fille d’une de ses anciennes compagnes, il s’était récemment tourné vers le complotisme d’extrême droite.