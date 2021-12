France : L’agresseur présumé de Zemmour va être présenté à un juge

Le candidat d’extrême droite avait été empoigné lors de son premier meeting de campagne, dimanche près de Paris.

Violences

Arrêté dans la foulée, sa garde à vue a été levée mardi en vue d’une présentation le lendemain à un juge d’instruction, a dit dans la soirée le parquet. Ce dernier sollicitera également le placement sous contrôle judiciaire du mis en cause, avec interdiction d’entrer en contact avec Eric Zemmour ou de porter une arme, a-t-il ajouté.

Sur la soixantaine de gardes à vue initiales à la suite d’«interpellations en marge et avant le meeting», les six qui avaient été prolongées ont été levées mardi et «la procédure transmise au parquet pour appréciation des suites à donner», a précisé Eric Mathais.