Le verdict vient de tomber. Si l’agriculteur est décédé, c’est bien de sa faute, a décidé le juge de police de la Broye. Il y a deux ans, entre Lully et Estavayer-le-Lac (FR), un jeune conducteur a tenté de dépasser d’un coup une voiture et un tracteur. Mais, au même moment, le véhicule agricole a bifurqué à gauche. Le jeune homme n’est pas parvenu à s’arrêter et l’a percuté. Le tracteur s’est renversé, écrasant ainsi l’agriculteur qui le conduisait. «Le prévenu n’a pas prêté aux usagers de la route qu’il entendait dépasser toute l’attention requise par les circonstances», commente le juge, dans son dispositif.