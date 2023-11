L’Ai Pin de Humane aspire à remplacer le smartphone

Après des mois de teasing, Humane a finalement levé le voile, la semaine dernière, sur son produit censé remplacer le smartphone. Baptisé Ai Pin, cet appareil sans écran prend la forme d’un accessoire vestimentaire s’accrochant à la poitrine à l’aide d’un clip aimanté faisant office de batterie. Le petit boîtier carré embarque un micro pour interagir par la voix avec un assistant vocal, qui tire profit de solutions d’IA de Microsoft et d’OpenAI, dont ChatGPT.

Il peut par exemple envoyer et lire des messages reçus, faire une requête sur internet, passer des appels, traduire une conversation ou encore lire de la musique via son haut-parleur ou un casque connecté en Bluetooth. L’appareil dispose par ailleurs d’un projecteur affichant des infos sur la paume de la main, ainsi qu’une caméra ultra grand-angle de 13 Mpx permettant de prendre des photos. Celle-ci peut aussi permettre à une IA de répondre à des questions sur l’environnement de l’utilisateur, par exemple la valeur nutritionnelle d‘aliments dans son champ de vision. Comme pour le micro, la caméra s’active avec un bouton et une LED s’allume pour avertir l’entourage de son utilisation.