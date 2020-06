Coronavirus ISraël

L’AI pour juguler la «seconde vague»

Au fur et à mesure du déconfinement, le nombre de contaminés est reparti à la hausse dans le pays qui mise désormais sur la technologie.

Le «balagan» («désordre», en hébreu) et la high-tech! En Israël, plusieurs diront que le pays tient de la confrontation entre ces deux univers antinomiques: celui parfois anarchique de la rue et l'autre, dit hyper-efficace, des start-ups.

C'est à la croisée de ces mondes que les autorités cherchent à identifier la «nouvelle normalité», le «point exact d'équilibre», entre économie déconfinée et mesures pour prévenir une nouvelle vague de contaminations, note Ran Balicer, chef de l'innovation chez Clalit, plus grand prestataire de soins en Israël.

Afin d'y parvenir, il faut «utiliser les meilleurs outils technologiques pour surveiller l'état de santé de la population», en collectant des «données électroniques en temps réel» et permettre aux décideurs publics de prendre des mesures précises et rapides, souligne à l'AFP M. Balicer.

Au début de la pandémie, ses équipes ont travaillé avec la start-up locale «Diagnostic Robotics» et le ministère de la Santé pour établir un questionnaire auquel la population est appelée à répondre sur son smartphone en cas d'apparition de symptômes liés au Covid-19.

L'algorithme traite des données sur ces symptômes pour établir la probabilité d'infection d'une personne et recoupe ces informations avec celles de «millions d'autres», explique Kira Radinsk, patronne de Diagnostic Robotics.

- «Alerte» -

Et ainsi de fermer, par exemple, un quartier, une ville, en prévention d'une «seconde vague», sans mettre la clé sous la porte de l'ensemble de l'économie.

Jusqu'à récemment, Israël bombait le torse avec moins de 20.000 malades et 300 morts pour neuf millions d'habitants, soit un faible ratio de décès comparé à des pays d'Europe et d'Amérique.

Mais, au fur et à mesure du déconfinement, le nombre de contaminés est reparti à la hausse, au point que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a lui-même appelé mardi à l'usage de «solutions digitales».

«Des entrepreneurs travaillaient déjà avec des universitaires, le gouvernement et des professionnels de la santé sur des projets impliquant l'intelligence artificielle et ils ont pivoté pour répondre au défi du coronavirus», relève Wendy Singer, directrice exécutive de l'ONG Start-Up Nation Central qui promeut l'innovation «Made in Israel».