Liban : L’aide humanitaire impactée par l’incendie du port de Beyrouth

Les pompiers libanais ont éteint vendredi les flammes qui se sont déclarées la veille au port de Beyrouth. Le sinistre a détruit de l’aide humanitaire cruciale.

L’incendie a pris jeudi dans un entrepôt utilisé notamment par la Croix-Rouge internationale pour stocker des milliers de colis alimentaires et un demi-million de litres d’huile. Dans la nourriture se trouvaient notamment des pâtes, du sucre, du thé, des lentilles et des pois chiches, selon un communiqué de l’organisation.

En conséquence, «l’explosion et l’incendie auront indéniablement un impact sur l’aide humanitaire du CICR, que ce soit au Liban ou en Syrie» voisine, a averti la Croix-Rouge.

Une fumée noire opaque

Les habitants avaient découvert effarés jeudi une fumée noire opaque visible depuis plusieurs quartiers, provoquée par l’incendie de cet entrepôt où étaient stockés les aides mais aussi des bidons d’huile et des pneus.

Des «réparations» étaient menées sur le site avec une scie électrique, et des «étincelles» ont entraîné le feu, selon des «informations préliminaires» du gouvernement. «La République toxique», titrait vendredi le quotidien francophone L’Orient-Le Jour.

L’incident est venu rappeler la funeste journée du 4 août, quand une énorme quantité de nitrate d’ammonium stockée au port a explosé. Ce drame, la tragédie de trop pour une population déjà mise à genoux par une grave crise économique, a fait plus de 190 morts et 6’500 blessés, ravageant des quartiers entiers.

«Une répétition du 4 août»

Dans un pays confronté à une dépréciation inédite de sa monnaie et des suppressions d’emplois généralisées, l’explosion est venue attiser la colère de la population, fustigeant une classe dirigeante quasi inchangée depuis des décennies et jugée responsable de cette catastrophe de par sa corruption et son incompétence.