Virus : L’aide internationale afflue en Inde où les morts s’accumulent

L’Inde a enregistré dimanche près de 400’000 nouvelles contaminations en 24 heures et a connu sa plus forte augmentation de décès pour atteindre un total de 215’000 morts.

En première ligne face à la pandémie avec le Brésil, l’Inde a enregistré près de 400’000 nouvelles contaminations en 24 heures. Le pays comptait aussi 3689 décès supplémentaires dimanche, soit la plus forte augmentation jamais répertoriée en une journée, portant le bilan total à plus de 215’000 morts.

L’aide médicale internationale, annoncée par plus de 40 pays, a continué à arriver. Dimanche, un avion-cargo affrété par la France a atterri à New Delhi avec 28 tonnes d’équipement médical à son bord, dont huit générateurs d’oxygène de grande capacité.

Un avion militaire américain transportant du matériel médical avait atterri vendredi à New Delhi, et un avion allemand avait suivi samedi. Le Royaume-Uni a annoncé pour sa part qu’il allait envoyer 1000 respirateurs supplémentaires dans ce vaste pays de 1,3 milliard d’habitants.

L’Inde a ouvert samedi la vaccination contre le Covid-19 à l’ensemble de sa population adulte, soit quelque 600 millions de personnes. Mais plusieurs États, dont le Maharashtra et New Delhi – parmi les plus touchés -, ont déjà prévenu être à court de vaccins.