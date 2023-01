Davos: l’aide de l’armée pour le WEF énerve des citoyens

Obligatoire et justifié

Le gouvernement assume son soutien à l’engagement de l’armée. Le parlement, élu par le peuple, l’a d’ailleurs validé. De plus, sont présents au WEF «plus de 200 chefs d’État, de gouvernement et autres personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international. La Suisse est donc tenue d’assurer leur protection», écrit-il dans un rapport. Enfin, la Suisse a tout intérêt à s’impliquer, estime le gouvernement. «Les rencontres annuelles du WEF sont importantes pour la Suisse. Elles constituent une plateforme de premier ordre permettant aux représentants suisses de présenter la position et les préoccupations de notre pays à nos partenaires étrangers», écrit-il.