Coronavirus à Genève - L’aide pour les clandestins peine à trouver preneur

Apothéloz: «L’aide est un droit»

Pour Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat chargé de la cohésion sociale, si l’aide proposée peine à être attribuée, c’est que «malheureusement, en lançant un référendum, l’UDC et le MCG ont réussi leur coup et interrompu un élan». Observant par ailleurs que les ressortissants de certains pays ont «un rapport à l’Etat empreint de méfiance», l’élu déclare n’être pas découragé, mais au contraire «conforté quant à la nécessité de travailler sur le non-recours à l’aide étatique. Certains pensent que c’est une façon de faire des économies, je pense exactement le contraire. C’est un droit.» Et d’appeler les bénéficiaires potentiels à saisir l’occasion. «Ils peuvent encore s’adresser aux mandataires» que l’Etat a choisi pour atteindre les populations concernées.