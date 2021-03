Les Genevois ont approuvé l’aide cantonale pour les oubliés du Covid. Selon les résultats basés sur 95% des bulletins dépouillés, le oui l’emporte à 68,44%. La loi sur l’indemnisation pour perte de revenus liée aux mesures de lutte contre le coronavirus a pour but d’indemniser ceux qui n’ont pas pu bénéficier d’indemnités lors du semi-confinement du printemps dernier. Elle prévoit de débloquer une somme totale évaluée à 15 millions pour compenser à hauteur de 80% une perte de revenus sur deux mois, entre le 17 mars et le 16 mai. La somme individuelle allouée e st de 4000 francs maximum par mois.

Pour la percevoir, il faut remplir certaines conditions: être domicilié dans le canton depuis un an avant le début du semi-confinement et avoir exercé une activité lucrative au cours des trois mois le précédant. Cette aide est destinée à environ 3000 personnes. Il s’agit de travailleurs indépendants, étudiants, employés sur appel et aussi de personnes cotisant à l’assurance-chômage mais sans titre de séjour valable.