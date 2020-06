Coronavirus en Suisse

L’aide sociale pour certains, la voiture de luxe pour d’autres

La pauvreté, des indépendants notamment, a augmenté suite à la crise. Mais ceux qui se sont lancés dans le commerce de masques se sont fortement enrichis.

Près de 8300 personnes ont dû se tourner vers l’aide sociale depuis le début de la crise due au coronavirus. Les indépendants et les salariés placés au chômage partiel forment deux catégories qui ont dû plus fortement recourir à cette aide.

Le président de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), Christoph Eymann, a déclaré dans une interview à la «NZZ am Sonntag» que la CSIAS avait pensé que la crise ne se ferait pas encore sentir dans le domaine de l’aide sociale pendant les premières semaines et les premiers mois. Leurs prévisions se sont révélées fausses.

On constate que le nombre de personnes à l’aide sociale a déjà légèrement augmenté entre le début du mois de mars et la fin du mois de mai, relève le conseiller national bâlois. Le nombre de bénéficiaires a augmenté d’environ 8300. Cela correspond à une hausse de 3%, selon le suivi mensuel de la CSIAS. Au total, 280’000 personnes bénéficient de l’aide sociale en Suisse.

Les indépendants dont les services ne sont soudainement plus demandés doivent maintenant se tourner vers l’aide sociale. Tel est le cas des chauffeurs de taxi.

Communes sollicitées

Aide fédérale

En outre, le président de la CSIAS considère que les communes et les cantons devront également faire face à des dépenses supplémentaires, notamment l’aide sociale pour les réfugiés et les personnes admises provisoirement. «Ce groupe représentera un peu plus d’un quart de tous ceux qui commenceront à bénéficier de l’aide sociale en 2022», estime Christoph Eymann.