Confédération : L’aide transitoire aux parlementaires sera maintenue

L’aide vise à pallier la détresse passagère d’anciens parlementaires. Elle ne concerne que de rares cas. Elle n’a été versée qu’à 28 personnes entre 2004 et 2019.

D’un montant maximal de 2370 francs par mois, elle n’a été versée qu’à 28 personnes entre 2004 et 2019, pour un total de 950’000 francs. Le texte lancé par l’ancienne conseillère nationale Natalie Rickli (UDC/ZH) demandait la suppression pure et simple de cette aide introduite en 2003.

Un privilège difficile à défendre

En décembre 2019, le National avait déjà traité le projet et revu à la baisse les ambitions de la Zurichoise. L’aide transitoire n’aurait été accordée qu’aux députés non réélus, et plus à ceux quittant volontairement les Chambres fédérales.