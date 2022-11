Nucléaire : L’AIEA espère se rendre à Téhéran d’ici fin novembre

Rafael Grossi, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) espère toujours rencontrer l’Iran pour évoquer des questions délicates liées à des sites non déclarés.

Un dossier délicat au sujet de trois sites non déclarés en Iran est à débloquer. Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a dit mercredi, espérer le maintien de la visite prévue en Iran «d’ici fin novembre», après des déclarations de Téhéran semant le doute. L’intention de l’Agence est d’évoquer ces sites, où des traces d’uranium avaient été découvertes par le passé. Interrogé sur le sujet, Rafael Grossi a déclaré ne pas avoir été informé par l’Iran d’une annulation du rendez-vous.

L’Iran reste évasif…

…malgré la pression

Selon le projet de résolution consulté par l’AFP, le Conseil «exprime sa profonde inquiétude» face à ce problème qui reste non résolu «du fait d’une coopération insuffisante de l’Iran». Le texte «juge essentiel et urgent» que Téhéran fournisse sans délai «des explications techniquement crédibles» sur la présence des particules d’uranium, ainsi que «l’accès aux sites et au matériel», pour «permettre la collecte d’échantillons», est-il écrit.