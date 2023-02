Nucléaire iranien : L’AIEA s’inquiète d’une modification technique non déclarée

Le seuil dépasse l’accord de 2015

«C’est incompatible avec les obligations de l’Iran et nuit à la capacité de l’Agence (…) à mettre en place des mesures efficaces sur ce site», a-t-il souligné. Le site de Fordo est particulièrement surveillé depuis que l’Iran a commencé à y produire de l’uranium enrichi à 60% en novembre 2022, en plus du site de Natanz. Ce seuil dépasse largement celui de 3,67% fixé par l’accord de 2015 entre Téhéran et les grandes puissances et se rapproche des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique.