aéroport de Genève : L’Aile Est, dédiée aux gros-porteurs, bientôt inaugurée

Cointrin étrennera officiellement le 14 décembre son nouveau bâtiment destiné à accueillir les vols intercontinentaux.

La nouvelle Aile Est de l’aéroport de Genève sera inaugurée le 14 décembre – soit un an plus tard que prévu, en raison de la pandémie. Le bâtiment contre lequel pourront stationner simultanément six avions sera dédié aux gros-porteurs, donc en bonne partie aux vols intercontinentaux. Il sera en mesure d’accueillir 2800 passagers par heure au départ et 3000 à l’arrivée.