Genève - L’aîné qui se bat pour les bancs repart en croisade

«J’écris à la Ville tous les deux mois, et elle ne fait rien!» Fin avril, elle lui a répondu que l’installation de bancs nécessitait l’accord des CFF, qu’un projet de refonte de la place était en cours, et que la problématique y serait intégrée. «Ce sera dans un an ou deux», peste l’octogénaire. Jeudi, la Ville a répété que rien ne pouvait être entrepris sans négocier avec les CFF mais qu’elle allait, «à la demande de ce Monsieur, se coordonner» avec eux. David Viry ne lâchera pas. «Il faut cinq sièges de plus, il y a la place pour!»