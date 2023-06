innovation: L’air est l’ingrédient principal de cette glace

«Si vous ne le saviez pas, vous ne pourriez pas deviner que cette glace contient un ingrédient entièrement nouveau, unique et nutritif rien qu’en le goûtant. Elle a l’apparence, le toucher et le goût de n’importe quelle autre crème glacée italienne», se félicite Shilei Zhang. Il est le directeur général de Solar Foods, une start-up finlandaise qui a mis au point une recette de glace à partir d’air pour éviter d’utiliser des produits d’origine animale et réduire son empreinte carbone.

Pas de lait ni de boissons à base de noix de coco, de pommes de terre ou de céréales, dont les plantations consomment beaucoup d’eau. Pour la recette de cette nouvelle glace végane, l’ingrédient principal est l’air. Afin de réaliser cet exploit, Solar Foods a mis au point un processus permettant de créer une protéine qui remplace le lait dans la recette de la crème anglaise, base de la glace. Fabriquées à partir d’oxygène et de dioxyde de carbone, ces protéines sont ensuite déshydratées et réduites en une poudre, nommée Solein, qui peut être utilisée pour préparer de la glace, notamment. D’après Solar Foods, Solein est idéal pour toutes sortes de recettes, sucrées ou salées.

Déjà commercialisée

Si vous avez envie de déguster cette crème glacée végane, c’est possible, mais il faudra se rendre à Singapour. Le restaurant italien Fico propose un parfum au chocolat depuis le 15 juin. Mirko Febbrile, le chef de l’établissement, dit avoir été inspiré par les propriétés de la protéine Solein: «Elle amène un arôme doux et des notes d’umami qui évoquent la noisette et une certaine onctuosité.» Et pourquoi le chocolat? C’est simplement le parfum le plus commandé.