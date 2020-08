Environnement L’air valaisan s’est amélioré en 2019

Le rapport annuel du Service valaisan de l’environnement indique que la qualité de l’air a été meilleure dans le canton en 2019, en particulier grâce à la baisse des concentrations de particules fines.

La qualité de l’air a été globalement meilleure en Valais en 2019, montre le rapport annuel du Service de l’environnement (SEN). Toutefois, si la situation s’améliore pour les particules fines et le dioxyde d’azote, elle reste plus critique pour l’ozone.

L’année passée, les concentrations de PM10 étaient inférieures à 70% de la valeur limite. Pour les particules PM2.5, plus petites et plus dangereuses pour la santé, les concentrations se sont situées entre 80 et 100% de leur limitation.