Asile: Laisser la place aux réfugiés, c’est une histoire de quotas

La polémique enfle en Suisse alémanique. Vendredi, le cas d’un locataire de Seegräben (ZH) devant quitter son appartement pour que la commune y loge des réfugiés avait enflammé les réseaux. Lundi, les regards se sont tournés vers Windisch (AG), où une cinquantaine d’habitants doivent recevoir leur congé après que le Canton a conclu un accord avec le propriétaire de trois immeubles pour en faire un centre d’hébergement. Dans les deux cas, les réactions ont été vives. Mais les autorités se montrent inflexibles et se disent contraintes.

Il est question de quotas. La Confédération impose à chaque canton d’accueillir un certain nombre de réfugiés (lire encadré). Ensuite, chacun s’organise comme il veut. Dans celui d’Argovie, on cherche à ouvrir un centre là où l’on peut. Dans celui de Zurich, chaque commune a, à son tour, son quota, en fonction de sa population. D’ailleurs, la commune de Seegräben a confirmé hier qu’elle s’était trompée. Elle l’atteint déjà et n’aurait pas besoin de virer le locataire. Malgré tout, elle confirme la résiliation du bail du Zurichois. De nouveaux requérants arriveront et il faudra libérer la place tôt ou tard. Un délai sera toutefois accordé au Monsieur.