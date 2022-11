Restaurants: Laisser le pourboire par carte? Très peu pour les Suisses

Le pourboire reste monnaie courante dans la restauration en Suisse. Le sondage a montré que 84,9% des personnes en laissent (87,3% chez les Alémaniques, 82,3% chez les Romands et 71,4% chez les Tessinois). Ces résultats vont dans le même sens qu’une précédente étude menée par un autre institut. Quant aux raisons qui poussent à laisser un montant, des différences existent entre générations. Les aînés sont un peu plus sensibles aux bas salaires du personnel pour qui les pourboires sont importants. Les plus jeunes, en revanche, le font surtout par pression sociale. «C’est ce qui se fait» ou «Sinon, je me sentirais coupable» est bien plus souvent cité chez les 18-29 ans que chez toutes les autres tranches d’âge.