Coronavirus : Laisser les fenêtres des télécabines ouvertes est primordial

Des chercheurs de l’Empa ont mené une étude pour calculer le risque d’infection au coronavirus dans les cabines des domaines skiables.

Si les fenêtres d’une petite télécabine sont laissées ouvertes, le risque d’infection est bien moindre qu’une journée de travail dans un bureau mal ventilé. AFP

Une équipe de chercheurs de l’Empa, le laboratoire fédéral des matériaux, s’est intéressée aux risques d’infection au coronavirus sur les domaines skiables. Elle a établi des mesures et des simulations pour examiner le facteur «échange d’air» dans trois sortes de cabines. L’équipe, dirigée par Ivan Lunati, a commencé son travail dans les bennes des remontées mécaniques du Titlis.

Les trois types de cabines étudiés sont: une petite cabine avec un volume d’un peu plus de 5m³ pour un maximum de huit passagers et deux cabines plus grandes pouvant accueillir respectivement 80 et 77 personnes pour un volume d’un peu moins de 40m³ et un peu moins de 50m³.

Les chercheurs ont utilisé des capteurs de pression atmosphérique pour mesurer en temps réel la distribution spatiale du flux. Ils ont ensuite calculé pour chaque sorte de cabine le «taux d’échange d’air», indique lundi l’Empa dans un communiqué.

Taux d’agents pathogènes flous

Dans la plus petite cabine, l’air a été changé 138 fois en une heure, dans la cabine moyenne 180 fois. Et dans la plus grande seulement 42 fois. Selon Ivan Lunati, cela s’explique par les fenêtres à charnières sur le toit de la nacelle: «Contrairement aux autres cabines, le flux d’air est très sensible», explique-t-il. «Il y a là des conditions d’écoulement plus compliquées, qui sont moins efficaces.»

Ainsi, dans les cabines de téléphérique, les fenêtres ouvertes contribuent clairement à réduire le risque de concentrations élevées d’aérosols. Concernant le taux d’agents pathogènes, rien n’est sûr car certaines propriétés du Sars-CoV-2 ne sont pas encore claires.

Mais le taux d’émission dépend aussi du comportement d’une personne infectée. Le skieur dans une télécabine, «respire-t-il fort ou calmement?» «rit-il?» ou encore «parle-t-il?». Les chercheurs de l’Empa ont aussi tenu compte de la propagation du virus dans la population - c’est-à-dire de la probabilité qu’un, deux ou même plusieurs porteurs du virus soient présents dans une cabine.

Voyage en cabine moins risqué qu’une journée au bureau

Les paramètres les plus importants que relèvent les chercheurs, sont: le taux de renouvellement de l’air, le nombre de personnes infectées par volume d’air et la durée totale de séjour. Sur cette base, ils concluent notamment que le risque d’infection lors d’un voyage de 12 minutes dans la petite cabine est beaucoup plus faible que lors d’une journée de travail de 8 heures dans un bureau de 20 mètres carrés pour deux personnes.