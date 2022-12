Droit de vote à 16 ans: «Laisser un projet mûrir avant de le soumettre à la sanction populaire»

Partis plutôt sceptiques

À l’UDC, au PLR et au Centre, on rejette clairement l’idée. «Est-il correct de pouvoir voter sur des dépenses importantes et des projets phares alors que l’on ne remplit pas de déclaration d’impôts?», demande l’UDC. À l’inverse, les Vert-e-s défendent le droit de vote à 16 ans. «Les jeunes sont les plus touché-e-s par les décisions politiques, car iels devront vivre le plus longtemps avec leurs retombées. Cet abaissement non seulement en tient compte, mais agit comme correctif au vieillissement actuel de la population», écrit le parti.