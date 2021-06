James Heeley est l’un des parfumeurs les plus passionnants du moment. Avec ce jus, il rend hommage à Eugène Bonaparte, fils de l’empereur Napoléon III. Cette eau de parfum fraîche et légère est construite autour de la verveine citronnée avec un accord de Bergamote d’Italie. Viennent ensuite des notes de jasmin et de musc blanc.