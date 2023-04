Etats-Unis/Russie: «Laissez-le partir»: Biden réclame à Moscou la libération du journaliste

Joe Biden a demandé vendredi à Moscou de «laisser partir» un journaliste américain arrêté en Russie, dont l’employeur, le Wall Street Journal, réclame pour sa part l’expulsion de l’ambassadeur et des journalistes russes en poste aux Etats-Unis. «Laissez-le partir», a lancé le président américain à l’intention du gouvernement russe, face à des journalistes qui sollicitaient, à la Maison-Blanche, sa première réaction publique sur cette affaire.

Evan Gershkovich, reporter russophone âgé de 31 ans et reconnu pour sa rigueur, a été arrêté à Ekaterinbourg, dans l’Oural, pour des soupçons d’«espionnage». «Expulser l’ambassadeur russe des Etats-Unis, ainsi que les journalistes russes y travaillant, serait la moindre des choses», affirme de son côté le quotidien américain, dans un éditorial publié dans la nuit de jeudi à vendredi.

«Le moment choisi pour l’arrestation ressemble à une provocation calculée pour embarrasser les Etats-Unis et intimider la presse étrangère qui travaille toujours en Russie», a-t-il ajouté.

Le Kremlin met en garde Washington

Dans une lettre adressée au personnel vendredi soir, la rédactrice en chef du «WSJ» a assuré que tout serait fait pour «assurer la libération d’Evan» et a remercié ceux qui se sont mobilisés en ce sens ces derniers jours. «Votre sécurité est ce qui compte le plus pour moi, et nous continuerons à la protéger, quel que soit l’endroit d’où vous effectuez vos reportages», a-t-elle ajouté.