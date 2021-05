Disparition de Delphine Jubillar (F) : «Laissez-moi tranquille»: son mari sort de son silence

Après avoir été entendu vendredi par les juges en tant que partie civile, Cédric Jubillar, le mari de l’infirmière portée disparue depuis le 16 décembre 2020 dans le Tarn, s’est brièvement exprimé sur les réseaux sociaux.

Depuis la disparition de son épouse Delphine, 33 ans, le 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines (Tarn), avec laquelle il était en instance de divorce, Cédric Jubillar était resté discret et s’était peu exprimé. Vendredi dernier, à la suite de son audition devant les juges en qualité de partie civile, il a donné quelques nouvelles via un post Facebook, apprend-on sur différents médias français, dont «Le Dauphiné libéré». Un message bref et dans lequel on le sent agacé.