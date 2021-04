Boris Johnson : «Laissons les corps s’accumuler par milliers»

Le gouvernement britannique a démenti lundi une phrase choc attribuée au Premier ministre pour s’opposer à un nouveau confinement en octobre dernier.

Dans une ambiance de règlement de comptes entre Boris Johnson et son ancien conseiller Dominic Cummings, le gouvernement britannique a démenti lundi une phrase choc attribuée au Premier ministre pour s'opposer à un nouveau confinement à l'automne dernier. En effet, le journal Daily Mail , qui ne précise pas ses sources, a affirmé lundi qu'au cours d'une réunion fin octobre, Boris Johnson a lancé: «Plus de putains de confinements, laissons les corps s’accumuler par milliers.»

Enquête sur des dépenses du Premier ministre

A 10 jours des élections locales, il s'agit d'une nouvelle source d'embarras pour Boris Johnson, qui se débat déjà notamment avec un scandale de lobbying éclaboussant certains membres de son gouvernement et une polémique au sujet du financement de la rénovation de son appartement .

Face à l'augmentation du nombre des personnes contaminées par le coronavirus à l'automne, le Premier ministre avait fini par se résoudre à imposer un nouveau confinement d'un mois, puis un troisième de plus de trois mois et demi, après l'explosion des cas attribuée à un variant plus contagieux apparu en fin d'année dernière dans le Kent (sud-est).