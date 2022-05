Etats-Unis: Lait pour bébé: accord pour redémarrer une usine d’Abbott

États-Unis : Lait pour bébé: accord pour redémarrer une usine d’Abbott

Le groupe américain Abbott a passé un accord avec la justice pour redémarrer sa production de lait pour bébé sur son site du Michigan, afin de résorber la pénurie de ce produit vital pour les nourrissons.

Plusieurs semaines d’attente

«Nous savons que des millions de parents et de soignants dépendent de nous et nous sommes profondément désolés que notre rappel volontaire ait aggravé la pénurie de lait maternel à l’échelle nationale», a réagi lundi le groupe. «Nous travaillerons dur pour regagner la confiance que les mamans, les papas et les soignants placent dans nos poudres depuis plus de 50 ans», a-t-il ajouté.