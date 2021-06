France - Francis Lalanne dément avoir frappé l’équipe de «Quotidien»

France : Lalanne dément avoir frappé l’équipe de «Quotidien»

Le chanteur, que deux journalistes accusent d’agression, nie tout en bloc et assure qu’il s’agit d’une mise en scène.

Francis Lalanne VS «Quotidien»: épisode 2. Le chanteur, que deux journalistes de l’émission de TMC accusent de les avoir frappés , s’est rendu sur le plateau de «Touche pas à mon poste!» jeudi 10 juin 2021 pour donner sa version des faits et annoncer une contre-attaque.

«Je n’ai rien fait, donc je ne regrette rien, a-t-il commencé par affirmer. Quand on voit les images, on voit bien que je ne l’ai pas frappé. Ce ne sont que des mensonges.» L’artiste est allé plus loin en assurant que les deux hommes de «Quotidien» avaient tout simulé. «Ils sont restés tranquillement à la fête, ils ont monté toute une espèce de mise en scène où ils sont partis et ensuite revenus. J’ai plein d’images, de photos. On les voit rigoler entre eux, même discuter de ce qu’ils vont faire», a-t-il dit.