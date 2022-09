Diplomatie : L’Albanie rompt ses relations avec l’Iran, après une cyberattaque

Une cyberattaque est au cœur des tensions entre Iran et Albanie.

L’ambassade d’Iran à Tirana a reçu une notification officielle exigeant que l’ensemble de son personnel diplomatique, technique, administratif et de sécurité quitte le territoire sous 24 heures. Edi Rama a accusé l’Iran d’avoir été à l’origine d’une «cyberattaque lourde contre les infrastructures numériques du gouvernement albanais visant à les détruire», le 15 juillet dernier. «Une enquête approfondie nous a fourni la preuve indiscutable» que celle-ci avait été «orchestrée et sponsorisée» par Téhéran, ajoute-t-il.

«L’attaque en question a échoué», a-t-il dit. «Les dégâts peuvent être considérés comme minimes au regard des buts de l’agresseur. Tous les systèmes sont redevenus entièrement opérationnels et il n’y a pas eu d’effacement irréversible de données».

Sommet repoussé

Depuis 2013, l’Albanie accueille sur son sol, à la demande de Washington et de l’ONU, des membres de l’Organisation des moudjahidines du peuple d’Iran (OMPI), mouvement en exil interdit en Iran et opposants farouches au régime iranien.

Les moudjahidines organisent régulièrement des sommets dans la cité qu’ils ont construite non loin de Tirana et qui accueille environ 3000 personnes. Mais cette année, la rencontre prévue en juillet avait été reportée par l’OMPI «pour des raisons de sécurité» non spécifiées.