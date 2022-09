Tensions : L’Albanie visée par une nouvelle cyberattaque, l’Iran pointé du doigt

Le Premier ministre Edi Rama a dénoncé samedi «une autre cyberattaque commise par les mêmes agresseurs déjà condamnés par les pays amis et les alliés de l’Albanie».

«Acte criminel»

«Les systèmes informatiques de la police nationale ont été frappés vendredi par une cyberattaque qui, d’après les premières informations, a été commise par les mêmes acteurs qui avaient attaqué en juillet les systèmes des services publics et gouvernementaux du pays», lit-on dans le communiqué. «Afin de neutraliser l’acte criminel et sécuriser les systèmes», les autorités ont mis hors service les systèmes informatiques de contrôle dans les ports maritimes, dans les aéroports et aux postes-frontières, selon la même source.