L’album d’Anne-Marie reflète son tempérament bordélique

Anne-Marie, ici sur scène en juin 2023, partira en tournée dès novembre 2023. Pour le moment, aucune date n’est prévue chez nous. Imago

La sympathique artiste de 32 ans est de retour. Avec la manière. Le troisième album d’Anne-Marie, «Unhealthy», fait les montagnes russes entre des titres up-tempo et joyeux et des ballades mélancoliques. La chanteuse navigue aussi entre différents styles musicaux. Pas un hasard.

Quel était l’objectif de ce disque?

De m’amuser! Le premier album me foutait les boules. Je ne savais pas exactement ce que je devais faire et on avait placé de grandes attentes en moi. Le deuxième a été réalisé durant le confinement. C’était une ambiance stressante. Celui-ci, c’est du lâcher-prise total. Je n’avais pas de ligne directrice. Je ne me suis pas dit que ça devait absolument être de la pop. Toutes les personnes qui ont travaillé avec moi pouvaient faire ce dont elles avaient envie. Le but était de s’éclater ensemble en étant totalement libres.

Pourquoi alors l’avoir appelé «Unhealthy», «Malsain» en français?

Parce que ça résume bien ma vie (rire)! Je suis extrêmement bordélique, j’ai un tempérament assez chaotique. Je ne réfléchis jamais deux fois avant de faire quelque chose. En amour, dans la nourriture ou même quand il s’agit de regarder une série, j’ai un comportement obsessionnel. Ce qui est très malsain (rire). C’est important d’être franc et honnête quand on fait de la musique.

C’est quoi le truc le plus malsain que vous faites?

J’ai une addiction au pain. Peu importe le genre, bagel ou baguette. C’est très mauvais, mais c’est tellement bon!

Parlez-nous du single country «Unhealthy».

Je ne me suis pas assise en disant que je voulais faire un morceau de country même si j’aime beaucoup ce genre. C’est venu à moi comme ça. Tout a commencé à cause de la nourriture. J’y parle de burgers et de plein d’autres trucs malsains comme les cigarettes. Tout le monde a une opinion et te dit ce que tu dois faire ou ne pas faire. Et je réponds: «Fermez-la! Laissez-moi faire ce que je veux.» C’était mon état d’esprit au moment d’écrire les paroles.

Et comment est arrivée Shania Twain sur ce titre?

Si je devais collaborer avec quelqu’un sur cette chanson country, il fallait que ce soit une personne qui vienne de là. J’ai grandi en écoutant Shania. Je lui ai simplement envoyé une démo en n’ayant aucune attente. Elle m’a répondu qu’elle l’adorait. Je n’ai plus su quoi dire. C’était incroyable de travailler en studio avec elle. Elle a joué de la guitare rien que pour moi.

En avril 2023, vous avez sorti «Baby Don’t Hurt Me» avec une autre star planétaire: David Guetta.