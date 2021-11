Muthoni Drummer Queen a sorti l'album River

C’est la troisième fois que le trio, formé par la rappeuse ­kényane Muthoni Ndonga et les producteurs neuchâtelois Hook, 34 ans, et morgien GR!, 46 ans, collabore sur un album. Avec la galette précédente, «She», sortie en 2018, Muthoni Drummer Queen a beaucoup tourné et a remporté un Swiss Live Talents et un Swiss Music Awards. En 2021, le combo, dont Apple a utilisé la musique pour une pub, a fait parler de lui avec la vidéo de «Power», sacrée Meilleur clip de Suisse. C’est donc peu dire que le disque «River» était attendu par beaucoup.

Comment s’est déroulée la création de cet album?

Hook: C’est celui sur lequel on a travaillé le moins à distance. Beaucoup de morceaux sont effectivement nés avant la pandémie, durant notre tournée de 2019. On a donné 54 dates en Europe en quatre mois et on a profité des jours de pause entre les concerts pour aller en studio.

Quelle relation entretenez-­vous avec Muthoni?

GR!: Ça fait huit ans qu’on travaille ensemble. On se connaît de mieux en mieux. Ça a une incidence positive sur notre fonctionnement. On est désormais tous plus impliqués dans la création. Pour ce disque, elle nous a glissé des idées de production et, nous, on lui a soufflé les nôtres pour des mélodies ou des refrains.

Peut-on décrire votre style?

GR!: Electro, hip-hop ou inclassable parce qu’on y intègre de nombreuses influences. Les plus attentifs remarqueront par ailleurs qu’on n’a pas utilisé de samples sur cet album, ce qui modifie sensiblement notre couleur musicale.

Votre gros succès est arrivé juste avant la pandémie.