Au printemps dernier, c’était la ruée sur les gels hydroalcooliques. Et certains en ont vendu à prix d’or car un des éléments essentiels, l’éthanol, faisait défaut. Il faut dire que, en 2018, la Confédération avait liquidé ses stocks d’alcool. Les producteurs d’éthanol suisse, Schweizer Zucker AG et Alcosuisse espèrent l’appui de la Confédération pour la création d’un stock obligatoire, peut-on lire dans la «Berner Zeitung». Dès novembre 2021, de l’éthanol local produit à partir de betteraves sucrières suisses devrait être disponible pour élaborer des boissons, des articles de soins ou du désinfectant.

Une production de haut de gamme

L’éthanol, qui sera appelé «CH1» sera très pur et de grande qualité. En plus, un accent est mis sur la production durable des betteraves. À ce propos, ce légume-racine est une véritable plante miracle. Si, dans la production de viande, on parle du «nez à la queue», pour montrer que toutes les parties de l’animal sont valorisées dans la nourriture, dans le cas de la betterave sucrière, ce serait «des feuilles à la racine». Le corps du légume devient des aliments pour animaux, on produit du terreau à partir de la terre qui reste collée à la betterave après la récolte, et enfin le sucre est extrait du jus.