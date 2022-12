L’alcool a causé davantage d’accidents de la route en 2021

Gare aux embouteillages pendant les Fêtes

L’Office fédéral des routes (OFROU) annonce ce mardi qu’«il faudra s’attendre à de longs embouteillages et à de fortes perturbations du trafic» entre Noël et Nouvel An. Cela en raison des départs en vacances, «principalement en direction des domaines skiables». D’après l’OFROU, «les effets des déplacements des vacanciers se feront sentir sur l’A1, l’A2, l’A3, l’A9 et l’A13, en particulier dans les régions de Zurich, Berne, Bâle, Lucerne et Lugano, dans le secteur du tunnel du Gothard, sur la route du San Bernardino entre Sargans et Rothenbrunnen ainsi que sur les tronçons en direction de l’Oberland bernois et du Valais».